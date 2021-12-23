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Спорт
23 декабря 2021  21:53
Артур Халилуллов

«Ак Барс» вырвал победу у «Барыса» в кошачьем дерби

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«Ак Барс» одержал вторую победу подряд, обыграв в Казани казахстанский «Барыс» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

 

Фото: ak-bars.ru

Отметим, что казанцы в этой игре дважды реализовали большинство. При этом, большую часть матча казанская команда отыгрывалась. В середине первого периода «Барыс» открыл счет усилиями Берглунда, но казанцы быстро сравняли счет, благодаря точному броску Лукоянова.

Концовка стартового отрезка игры все же осталась за гостями, когда Куник вновь вывел свою команду вперед — 1:2. Лишь в середине второго периода казанцам удалось сравнять счет. Это Панюков завершил усилия своих партнеров в большинстве. Но тут же гости вновь вышли вперед после броска Петухова — 2:3.

Третий период полностью остался за «Ак Барсом». Казанцы забросили три безответные шайбы. Отличились Юдин, Уил, а Лукоянов оформил дубль — 5:3.

Следующий матч «Ак Барс» проведет в Казани 25 декабря против череповецкой «Северстали». Начало встречи в 17:00.

«Ак Барс» – «Барыс» – 5:3 (1:2, 1:1, 2:0)

0:1 Берглунд (Петухов, 09:42)

1:1 Лукоянов (Лямкин, Адамчук, 11:21)

1:2 Куник (Вей, 17:55)

2:2 Панюков (Уил, Кэмпфер, 29:46, 5х4)

2:3 Петухов (Гурков, 31:36)

3:3 Юдин (Галимов, Кагарлицкий, 48:06, 5х4)

4:3 Уил (Кэмпфер, 51:45)

5:3 Лукоянов (Зарипов)

ЛДС «Татнефть Арена», Казань. 2296 зрителей.

Вратари: Билялов – Ортио

#Ак барс #кхл #хоккей
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