«Ак Барс» вырвал победу у «Автомобилиста»

Казанский «Ак Барс» третий раз в сезоне обыграл «Автомобилист». Теперь это произошло благодаря покеру канадского форварда казанцев Джордана Уила — 5:4.

После заслуженного поражения от «Сибири» тренерский штаб «Ак Барса» предпринял ожидаемую чистку рядов. В состав вернулись нападающие — капитан Данис Зарипов и Дмитрий Кагарлицкий. Напротив, не попали в заявку форварды Кирилл Панюков и Артур Бровкин, уехавший на выезд с «Барсом». В обороне вышли Никита Лямкин и Даниил Журавлев, заменившие Марка Янчевского и Романа Рукавишникова.

А перед началом встречи под своды «Татнефть Арены» был поднят свитер Сергея Закамского, одного из лучших защитников в истории казанского хоккея. Закамский стал девятым игроком в истории Зала славы хоккейного клуба «Ак Барс», отныне его фамилия всегда будет видна игрокам и болельщикам на домашней арене команды. По такому случаю хозяева вышли на лед в ретроформе СК имени Урицкого.

В первом периоде стартовый натиск казанцев быстро принес свои плоды. Добил шайбу с пятачка Джордан Уил. Арбитры поначалу гол не засчитали, но после видеопросмотра изменили свое решение — 1:0. Забитый гол быстро накалил страсти, вспыхнули яростные драки, никто не хотел уступать. Несчастный случай — шайба попала в конек Стивена Кэмпфера и отлетела в ворота — помог уральцам восстановить статус-кво, 1:1.

Во втором периоде «Ак Барс» наконец-то реализовал численное преимущество. И вновь самым проворным на добивании стал Уил, 2:1, дубль казанского нападающего. Но реализовав удаление Зарипова, здорово в касание попал в ближний угол Брукс Мэсек, уральцы вновь восстановили равновесие, 2:2. Боевой матч, логичный счет.

В третьем периоде гости вновь использовали численное преимущество, дубль броском-клоном оформил Мэйсек, 2:3. «Автомобилист» впервые за вечер вышел вперед. Но недолго радовались уральцы, вскоре Артем Лукоянов восстановил равновесие. Хотя шайба попала в чужие ворота от его конька, правильность гола подтвердили арбитры — 3:3. Но гости снова вышли вперед, причем не без помощи рикошета, 3:4. Уйти от поражения хозяевам помог всё тот же Уил, оформивший хет-трик, ловко замкнув прострел на пятачок, 4:4. Он же принес казанцам победу отличным кистевым броском за 20 секунд до конца основного времени, 5:4. Покер канадца.

После 28 матчей в активе казанцев 36 очков и четвертое место. В следующем туре 16 ноября в Москве «Ак Барс» сыграет со «Спартаком».

Вратарь Тимур Билялов, нападающие Артем Галимов, Дмитрий Воронков и Илья Сафонов в составе сборной России сыграют на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла (Карелии) в Хельсинки. Голкипер Артур Ахтямов вызван в олимпийскую сборную России на Кубок Германии.

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:4 (1:1, 1:1, 3:2).

Шайбы забросили: Уил (5, 24, 56, 60), Лукоянов (46) — Блэкер (12), Мэйсек (28, 43), Рылов (55).

Штраф: 14–10.

«Ак Барс»: Билялов; Хенкель — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Зарипов; Адамчук — Лямкин, Тарасов — Уил — Петров; Юдин — Журавлев, Дыняк — Сафонов — Воронков; Лучевников, Глухов — Бурмистров — Лукоянов.