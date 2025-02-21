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На главную ТИ-Спорт 21 февраля 2025 21:34

«Ак Барс» вырвал победу у «Нефтехимика» и официально вышел в плей-офф

«Ак Барс» вырвал победу у «Нефтехимика» и официально вышел в плей-офф
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в овертайме вырвал победу у нижнекамского «Нефтехимика», прервав серию из четырех поражений подряд.

На 7 минуте встречи Эрик О’Делл от синей линии бросил с кистей. Шайба попала Филиппу Долганову в каску и приземлилась перед вратарем, после чего угодила в корпус защитнику, от которого снарядил предательски влетел в сетку, 1:0.

На 16 минуте казанцы удвоили преимущество. Альберт Яруллин бросил с дальней дистанции. Долганов вышел на этот бросок и потерял ворота, чем воспользовался Артемий Князев и с острого угла протолкнул шайбу в пустые ворота - 2:0.

Во втором периоде нижнекамцы отыграли одну шайбу. Гости поймали казанцев на контратаке. Никита Хлыстов отобрал шайбу у борта и отдал идеальный пас вперед на ход Никите Хоружеву, который выскочил один на один с Биляловым, и протолкнул снаряд в «домик».

Сравняли счет гости в третьей двадцатиминутке. Это Булат Шафигуллин завершил красивую комбинацию в контратаке.

А в овертайме Дмитрий Яшкин удачно создал трафик перед воротами Долганова, и подарвавил шайбу после наброса Никиты Лямкина – 3:2. «Ак Барс» выиграл впервые за пять матчей и вышел в розыгрыш Кубка Гагарина 2025 года.

«Ак Барс» – «Нефтехимик» – 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

1:0 – О»Делл (Лучевников, Бровкин, 05:19)

2:0 – Князев (Яруллин, Дыняк, 15:07)

2:1 – Хоружев (Хлыстов, 36:09)

2:2 – Шафигуллин (Хоружев, 48:46)

3:2 – Яшкин (Лямкин, 63:09 ОТ)

#ХК Ак барс #кхл #ХК Нефтехимик
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