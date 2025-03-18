«Ак Барс» выразил соболезнования в связи со смертью Федора Малыхина

Фото: ak-bars.ru

Пресс-служба «Ак Барса» в своем телеграм-канале выразила соболезнования в связи со смертью своего экс-нападающего Федора Малыхина.

«В возрасте 34 лет ушёл из жизни обладатель Кубка Гагарина в составе "Ак Барса" Фёдор Малыхин. Выражаем соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами», – написано в сообщении клуба.

Напомним, информация о смерти Малыхина появилась сегодня. По информации различных источников, причиной смерти стала остановка сердца Федора.

Малыхин выступал за «Ак Барс» с 2014 по 2019 годы. С казанцами он брал Кубок Гагарина.