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На главную ТИ-Спорт 18 марта 2025 15:39

«Ак Барс» выразил соболезнования в связи со смертью Федора Малыхина

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«Ак Барс» выразил соболезнования в связи со смертью Федора Малыхина
Фото: ak-bars.ru

Пресс-служба «Ак Барса» в своем телеграм-канале выразила соболезнования в связи со смертью своего экс-нападающего Федора Малыхина.

«В возрасте 34 лет ушёл из жизни обладатель Кубка Гагарина в составе "Ак Барса" Фёдор Малыхин. Выражаем соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами», – написано в сообщении клуба.

Напомним, информация о смерти Малыхина появилась сегодня. По информации различных источников, причиной смерти стала остановка сердца Федора.

Малыхин выступал за «Ак Барс» с 2014 по 2019 годы. С казанцами он брал Кубок Гагарина.

#ХК Ак барс #спорт #хоккей #кхл
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