«Ак Барс» выиграл у «Лады» в первой домашней игре 2025 года

«Ак Барс» в упорном матче обыграл тольяттинскую «Ладу» на своем льду.

Первый и второй периоды прошли без заброшенных шайб с обеих сторон.

А в середине треьего отрезка матча случился спорный момент, когда казанцы создали опасный момент у ворот гостей. Шайба затрепыхалась в воздухе, а Артем Галимов на пятаке на лету отправил ее в рамку. Вратарь «Лады» Александр Трушков сыграл щитками, но тренеры «Ак Барса» взяли видеоповтор момента. Просмотр эпизода показал, что шайба пересекла линию ворот прежде чем вмешался вратарь.

Однако тольяттинцы тут же отыгрались в быстрой атаке. Дмитрий Кугрышев отдал эффектную передачу на Александра Волкова, который переиграл Тимура Билялова -1:1.

Впрочем, «Ак Барс» быстро вновь вышел вперед. Ник Петан набросил от борта, а Дмитрий Яшкин подправил, 2:1. уже на последей минуте встречи гости заменила вратаря на полевого, а Александр Барабанов отправил третью шайбу в пустые ворота – 3:1.

«Ак Барс» – «Лада» – 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

1:0 - Галимов (Барабанов, Журавлев, 50:33)

1:1 - Волков (Кугрышев, 51:03)

3:1 – Барабанов (ПВ)