«Ак Барс» выиграл в Риге у «Динамо», забросив три шайбы в первом в периоде

Сегодня хоккейный «Ак Барс» одержал гостевую победу над рижским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:1.

После нервной победы над «Спартаком» (1:0) тренерский штаб казанцев сделал лишь одно изменение на предстоящий матч. Так, вместо Аделя Булатова в третьей тройке дебютировал 20-летний форвард «Барса» Денис Комков.

Гости открыли счет довольно быстро — всего на пятой минуте матча, когда Артем Лукоянов в касание попал по отскочившей шайбе — 0:1. Это 60-й гол форварда за «Ак Барс» в регулярных чемпионатах. Не прошло и двух минут, как счет стал 0:2 — мощно щелкнул от борта самый бросающий игрок гостей, американский защитник Стивен Кэмпфер.

Затем рижане остались на полторы минуты втроем против пятерки «барсов». Увы, в очередной раз казанцы сыграли в большинстве ниже всякой критики. Однако следующим удалением у «Динамо» им все же удалось воспользоваться: Джордан Уил, 0:3. Затем последовала короткая потасовка между Никитой Дыняком и Карлисом Чуксте, после которой казанец больше не выходил на лед.

Во втором периоде «Динамо» создало немало голевых моментов у ворот гостей, однако Тимур Билялов действовал безукоризненно. «Ак Барс» же после трех голов явно успокоился и не рвался в атаку. Словом, 20 минут соперники отыграли без голов. 6-3 — броски в створ ворот за период хорошо иллюстрируют события на льду.

В третьем периоде настойчивость хозяев была вознаграждена — Мэтт Лорито хорошим кистевым броском реализовал большинство, 1:3. Уверенная победа казанцев, вторая кряду после перерыва.

«Динамо» (Рига) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:3, 0:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Лорито (53) — Лукоянов (5), Кэмпфер (7), Уил (19). Штраф: 11-9.

«Ак Барс»: Билялов. Хенкель — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Зарипов; Юдин — Журавлёв, Тарасов — Уил — Петров; Лямкин — Рукавишников, Дыняк — Воронков — Комков; Адамчук, Глухов — Бурмистров — Лукоянов; Квартальнов.

После 30 матчей в активе казанцев стало 40 очков, третье место. В следующем туре 20 ноября в Нижнем Новгороде «Ак Барс» встретится с «Торпедо».