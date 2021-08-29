«Ак Барс» крупно обыграл «Нефтехимик» в последнем контрольном матче межсезонья

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Сегодня на льду казанской «Татнефть Арены» местный «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик» провели последнюю игровую репетицию перед началом сезона. В итоге со счетом 7:3 выиграл «Ак Барс», забросивший четыре шайбы во втором периоде.

У хозяев необходимо отметить возвращение в состав после травмы защитника Рината Валиева, одного из последних новичков команды. Вновь в игре капитан казанцев Данис Зарипов. Понятно, что за три дня до старта в сезоне команды выставили оптимальные составы, лишь словацкий форвард гостей Либор Гудачек отбыл в национальную сборную на отборочный олимпийский турнир. Это уже четвертая встреча соседей в августе — ранее две победы одержали казанцы, одну — нижнекамцы.

Сама игра началась с минуты молчания в память ушедшего из жизни многолетнего видеооператора «Ак Барса» Марса Кильдеева, который умер ровно год назад, 29 августа 2020 года на 59-м году жизни.

В первом периоде поначалу чуть активнее были гости, прежде всего за счет удаления в рядах казанцев. А потом хозяева быстро подтвердили свой статус — в середине периода с передачи Валиева отличился Дмитрий Воронков, замкнувший прострел на пятачке, 1:0. С таким счетом и завершился первый период.



Хоккейная классика с Димой Воронковым pic.twitter.com/EVu3gNgN52 — ХК Ак Барс (@hcakbars) August 29, 2021

Во втором периоде нижнекамцы быстро, всего через две минуты, восстановили статус-кво. В контратаке отличился на пятачке Тимур Хафизов, 1:1. Страсти накалились — схватились в рукопашной казанец Николай Коваленко и нижнекамец Павел Порядин. Оставшись в меньшинстве, хозяева тут же вышли вперед, Никита Дыняк в контратаке попал точно в ближнюю девятку, 2:1. Вскоре счет стал 3:1, когда Пер Линдхольм из-за ворот пропихнул шайбу в ворота. Замена вратаря у гостей — в игру вошел Ярослав Озолин, на лавку запасных отправился Франс Туохимаа. Не помогло, Зарипов четко реализовал выход один на один, 4:1.

Но на последний перерыв команды ушли при счете 5:2 — сначала американский форвард гостей Дэн Секстон пробил издали, а Булат Шафигуллин подставил клюшку. А затем в касание забил Дмитрий Кагарлицкий. Лихой период, шесть голов.

В третьем периоде с идеальной передачи Коваленко Никита Лямкин довел счет до 6:2. В большинстве нижнекамцы сократили счет до 6:3. Красивую точку в матче на последней минуте поставил мощным броском с острого угла Артем Лукоянов, 7:3.

Словом, земляки провели контрольный матч в условиях, максимально приближенных к боевым. Достаточно сказать, что за 8 секунд до финальной сирены у скамейки хозяев вспыхнула групповая драка.

В первом туре чемпионата КХЛ 2 сентября казанцы примут дома финский «Йокерит», а нижнекамцы — китайский «Куньлунь».

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 7:3 (1:0, 4:2, 2:1). Шайбы забросили: Воронков (9), Дыняк (25), Линдхольм (29), Зарипов (36), Кагарлицкий (37), Лямкин (48), Лукоянов (60) — Хафизов (22), Шафигуллин (37), Д. Попов (53). Штраф: 26—18.

«Ак Барс»: Бобков; Рукавишников — Кэмпфер, Кагарлицкий — Ар. Галимов — Тарасов; Лямкин — Янчевский, Коваленко — Лиднхольм — Воронков; Адамчук — Журавлев, Панюков — Сафонов — Уил; Валиев, Лукоянов — Бурмистров — Зарипов; Крутов, Глухов, Дыняк.

«Нефтехимик»: Туохимаа (Озолин, 29); Кнот — Березин, Шафигуллин — Барсуков — Секстон; Клок — Сидоров, Порядин — Чивилев — Хайруллин; Глазков — Воробьев, Бикмуллин — Хафизов — Д. Попов; Петрищев — Семенов, Беляев — Е. Попов — Ан. Галимов; Шарифьянов.