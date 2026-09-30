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На главную ТИ-Спорт 30 сентября 2026 17:12

«Ак Барс» — второй в рейтинге клубов КХЛ по итогам сезона-2025/2026

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«Ак Барс» — второй в рейтинге клубов КХЛ по итогам сезона-2025/2026
Фото: khl.ru

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала список лучших клубов по итогам сезона-2025/2026.

Первое место в рейтинге сохранил «Локомотив», вторым стал «Ак Барс», третьим — «Авангард».

Рейтинг впервые был представлен в мае 2017 года. При его расчете учитываются данные за три последних сезона: последний — 100%, два предыдущих — 75% и 50% соответственно. Оценка деятельности клубов проводится для анализа эффективности менеджмента в КХЛ.

Все параметры разделены на четыре блока, охватывающих различные сферы деятельности клубов.

Полную статистику по всем параметрам можно посмотреть в статье на официальном сайте КХЛ.

#ХК Ак барс
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