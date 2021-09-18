«Ак Барс» второй раз за неделю обыграл ХК «Сочи»

В первом домашнем матче очередной серии игр чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» сегодня обыграл ХК «Сочи» со счетом 1:0, забросив победную шайбу лишь в середине третьего периода.

Четыре дня назад казанцы в Сочи обыграли хозяев в серии буллитов (3:2), и сегодня они победили с разницей в одну шайбу и с большим трудом. На этот раз спор продолжился на льду «Татнефть Арены».

Перед сегодняшним матчем тренерский штаб «Ак Барса» не стал делать революционных перемен в составе. Стоит отметить лишь появление в заявке нападающего Александра Квартальнова — сына главного тренера казанцев.

В первом периоде ожидаемо сразу же пошла упорная игра с небольшим территориальным преимуществом «Ак Барса», броски в створ ворот 8–5. При этом ни одной из команд не удалось создать реальных голевых моментов. Запомнилось только обоюдное удаление за грубую игру Дмитрия Юдина у хозяев и Даниила Ильина у гостей.

И во втором периоде скоро последовало обоюдное удаление за стычку. Да и в целом эти 20 минут прошли по сценарию первого периода — много борьбы, мало обострений, территориальное преимущество «Ак Барса» при нулевой реализации голевых моментов (в том числе и при первом за матч большинстве). Но концовка периода осталась за южанами. Броски в створ ворот 7–8.

И только в середине заключительной трети матча казанцы сумели пробить голкипера «Сочи», внука великого Владислава Третьяка Максима. Гол сделал Пер Линдхольм, протащивший шайбу до чужих ворот и сделавший удобную передачу назад Кириллу Петрову. И потомственный «барс», за казанский клуб играли его дед и отец, не промахнулся с убойной позиции, 1:0. Можно прямо сказать, что хозяева вымучили эту победу.

После восьми матчей в активе казанцев — 9 очков и четвертое место. В следующем туре 20 сентября «Ак Барс» примет дома подольский «Витязь».

«Ак Барс» (Казань) — ХК «Сочи» (Сочи) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Шайбу забросил — Петров (48).

Штраф: 6–6.

«Ак Барс»: Билялов; Хенкель — Кэмпфер, Лукоянов — Бурмистров — Глухов; Юдин — Журавлев, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко; Лямкин — Янчевский, Воронков — Сафонов — Зарипов; Адамчук, Тарасов — Линдхольм — Петров; Квартальнов.