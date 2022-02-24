«Ак Барс» второй раз за неделю обыграл «Нефтехимик»

Казанский «Ак Барс» в контрольном матче обыграл нижнекамский «Нефтехимик» за счет единственной заброшенной шайбы.

На прошлой неделе в ходе «Турнира на паузе» в Казани же «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» (6:2).

Сегодня на льду «Татнефть Арены» хозяева принимали нижнекамцев в контрольном матче. Единственная шайба была заброшена казанцами в середине первого периода в большинстве: Даниил Тарасов замкнул пас Джейсона Демерса.

Отметим участие в этой встрече капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова и легионеров, вернувшихся с Олимпиады в Пекине — канадцев Уила, Демерса и Барберио. Соответственно, у гостей сыграл чешский защитник Кнот, также отыгравший на Играх. Завтра соседи снова сыграют в Казани.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Шайбу забросил Тарасов (12).

«Ак Барс»: Билялов; Журавлев — Юдин, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко; Рукавишников — Хенкель, Тарасов — Уил — Петров; Лямкин, Дыняк — Фер — Панюков; Глухов — Демерс — Барберио, Бурмистров — Сафонов — Зарипов.

«Нефтехимик»: Судницин; Воробьев — Кнот, Порядин — Митякин — Хайруллин; Березин — Сидоров, Лещенко — Галимов — Секстон; Севостьянов, Купцов — Вихарев — Гиматов; Семенов, Попов — Чивилев — Артюхин.