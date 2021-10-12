«Ак Барс» второй раз победил в «зеленом дерби»

Сегодня в Уфе во втором акте драмы «зеленое дерби» казанский «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам со счетом 3:2. За восемь минут до конца основного времени гости вели 2:0, но провалили концовку.

Более недели назад, 3 октября, казанцы обыграли дома уфимцев (2:0), одержав с учетом летних матчей пятую подряд победу над принципиальным соперником. Ко второй встрече соперники пришли соседями по турнирной таблице: хозяева шли третьими с 24 очками после 16 матчей, гости четвертыми — 23 очка после 17 игр.

Таким образом, матч по всем параметрам получался сверхважным для обеих команд даже без упоминания об историческом соперничестве. Но шли они на него с разным настроением — в прошлом туре «Салават Юлаев» оказался разгромлен дома питерским СКА (0:5), а «Ак Барс» красиво обыграл «Барыс» в Нур-Султане (6:3).

Тренерский штаб «Ак Барса» сегодня вернул в состав защитников Никиту Лямкина и Марка Янчевского. Игру пропустили нападающий Кирилл Панюков и защитник Даниил Журавлев. Отметим присутствие на трибунах «Уфа Арены» главы соседней республики Радия Хабирова.

В первом периоде хозяева быстро захватили территориальное преимущество. Настолько, что свой первый бросок казанцы смогли нанести лишь за пять с половиной минут до конца стартового отрезка игры, 8–2 за период. А вот Тимуру Билялову в воротах «Ак Барса» пришлось не сладко, пару раз он реально спас гостей от верного гола. Казанцы играли непривычно робко и скромно.

Не изменился рисунок игры и после перерыва. Билялов был постоянно в игре, вновь выручив татарстанцев. Любопытная деталь: первое удаление в матче арбитры усмотрели лишь в середине второго периода. Казанцы получили первое большинство, которое не реализовали. Судьба продолжала улыбаться гостям — в середине периода штанга отразила бросок хозяев. В свою очередь и уфимцы свое первое большинство разбазарили. И уже счет бросков стал приличным, 9–9. Тут и первая шайба влетела в ворота «Салавата Юлаева», пускай и курьезная. Дмитрий Кагарлицкий бросил, шайба попала в финского стража ворот хозяев Юху Метсола, отлетела в шлем Николая Коваленко, 0:1. Получается, по-футбольному забил.

В третьем периоде казанцы получили второй шанс реализовать численное преимущество, но не реализовали. Зато реализовали свой шанс в равных составах, когда Дмитрий Воронков прекрасным кистевым броском в девятку забросил свою первую в сезоне шайбу, 0:2. Броски 1–8. Логика игры торжествовала. Но в большинстве хозяева одну шайбу отыграли, 1:2. Нервная концовка. Еще через 39 секунд и вторая шайба влетела в ворота «Ак Барса», 2:2. В концовке гости остались в меньшинстве, но убежал один на один Артем Лукоянов, не забил. Вспыхнули неминуемые в такой ситуации драки. На этот раз в меньшинстве оказались уфимцы. А казанцы вновь не использовали численное преимущество. «Ак Барс» провалил третий период.

В овертайме забить никому не удалось, поэтому пришлось пробивать буллиты. И здесь удача улыбнулась казанцам. Точнее, вытащил серию Билялов, отразивший все четыре броска, а Дмитрий Кагарлицкий и Александр Бурмистров свои подходы использовали. Вторая подряд победа «Ак Барса» в «зеленом дерби» в сезоне.

После 18 матчей в активе казанцев теперь 25 очков и третье место. В следующем туре 14 октября «Ак Барс» сыграет в Магнитогорске с лидером чемпионата «Металлургом».

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили: Мухамадуллин (52), Алалыкин (53) — Коваленко (34), Воронков (48).

Штраф: 8–8.

«Ак Барс»: Билялов; Хенкель — Кэмпфер, Лукоянов — Бурмистров — Глухов; Юдин — Адамчук, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко; Лямкин — Рукавишников, Дыняк — Уил — Петров; Янчевский, Воронков — Сафонов — Зарипов; Квартальнов.