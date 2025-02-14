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На главную ТИ-Спорт 14 февраля 2025 19:13

«Ак Барс» всухую проиграл «Салавату Юлаеву» в последнем «Зеленом дерби» регулярки

«Ак Барс» всухую проиграл «Салавату Юлаеву» в последнем «Зеленом дерби» регулярки
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» уступил в шестом «Зеленом дерби» регулярного чемпионата КХЛ, не забросив ни одной шайбы.

Первый период прошел без заброшенных шайб, но при полном доминировании хозяев льда.

Во втором периоде картина не изменилась – уфимцы продолжили давить на ворота «Ак Барса», и в середине двадцатиминутки им удалось конвертировать это в заброшенную шайбу. Уфимцы организовали позиционную атаку в зоне «Ак Барса». Тимур Билялов один раз выручил, но шайба вновь отлетела к уфимцам, а после быстрой перепасовки Черного и Варлова шайба пришла к Артему Набиеву, который нанес прицельный бросок в ближний угол – 1:0.

Еще одной шайбой в ворота «Ак Барса» уфимцы отметились в середине третьего периода несмотря на то, что атаковал «Ак Барс». Данил Алалыкин в чужой зоне успел сыграть в отборе, укатился за ворота казанцев, и из-за ворот отдал пас на правую штангу, откуда Денис Ян в касание бросил под перекладину – 2:0.

А уже в самой концовке периода Джошуа Ливо все-таки сделал свое бомбардирское дело. Он получил он шайбу от партнера, после чего отправил шайбу в пустые ворота, 3:0.

Таким образом команды завершили шестиматчевую «зеленую» серию вничью – по три победы у каждой команды.

«Салават Юлаев» – «Ак Барс» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

1:0 – Набиев (Черный, Варлов, 27:21)

2:0 – Ян (Алалыкин, 49:25)

3:0 – Ливо (59:43 ПВ)

#зеленое дерби #ХК Ак барс #хк салават юлаев
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