«Ак Барс» всухую обыграл «Сочи» в последней домашней игре «регулярки»

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» одержал победу над ХК «Сочи» в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на «Татнефть Арене» завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет был открыт в середине первого периода, когда команды играли в формате «4 на 4». Воспользовавшись ошибкой соперника на смене состава, форвард казанцев Нэйтан Тодд убежал один на один с вратарем и реализовал свой момент.

Вскоре казанцы удвоили преимущество: шайбу забросил Дмитрий Яшкин. Голевую передачу ему отдал защитник Митчелл Миллер. Для Миллера это очко стало особенным — он набрал 45 (19+26) баллов за результативность в текущем сезоне, побив прошлогодний рекорд Никиты Лямкина (44 очка) среди защитников клуба в одном регулярном чемпионате.

Эта игра стала для «Ак Барса» последней дома в регулярном сезоне-2025/26. Следующий матч в Казани команда проведет уже в плей-офф, в 20-х числах марта. Ближайшая же встреча пройдет на выезде: 16 марта в Череповце против «Северстали». Начало игры в 19:30 по московскому времени.

После этого матча «Ак Барс» сохранил третью позицию на Востоке, имея в активе 90 очков после 65 игр.

«Ак Барс» – «Сочи» – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

1:0 Тодд (Хмелевский, Фальковский, 11:27, 4х4)

2:0 Яшкин (Миллер, Фальковский, 16:41)

ЛДС «Татнефть Арена», Казань. 8252 зрителя.