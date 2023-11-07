«Ак Барс» всухую обыграл «Барыс» в Астане

Тренерский штаб «Ак Барса» оставил состав на астанинскую игру почти тем же, что и в казанском матче с несколькими небольшими перестроениями. В четвертом звене вместо Никиты Дыняка играл Кирилл Петров. А белорусский защитник Кристиан Хенкель вернулся в состав после продолжительного отсутствия. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 играх за «Ак Барс».

Всю первую половину встречи команды больше мучились, нежели играли в хоккей. «Сухая» борьба и игра в «перетяни канат» закончилась лишь на 33 минуте матча. Кирилл Адамчук подобрал шайбу в средней зоне, по левому краю вкатился в зону Астаны, оттянул защитника и сделал передачу на пятак. Дамир Жафяров не смог обработать шайбу, и та прокатилась дальше к Илье Сафонову, который сначала подработал снаряд, а потом и переиграл Паскуале – 0:1.

Еще через три минуты уже ассистировал сам Сафонов. Он сыграл от борта в центр, откуда Вячеслав Войнов набросил в сторону ворот, а накатывающийся Дмитрий Кагарлицкий легким движением переправил шайбу мимо голкипера «Барыса».

Уже за минуту до финальной сирены, когда хозяева площадки решили снять вратаря в попытке спастись, Кирилл Семенов обокрал Давида Скленичку, но пустые ворота не поразил. Уже второй волной шайбу подхватил и отправил в ворота Евгений Свечников.

«Ак Барс» увозит из столицы Казахстана очередную победу над «Барысом» в дерби «снежных барсов». У Тимура Билялова «сухарь».

«Барыс» – «Ак Барс» – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

0:1 – Сафонов (Жафяров, Адамчук, 32:39)

0:2 – Кагарлицкий (Войнов, Сафонов, 36:25)

0:3 – Свечников (Семенов, Лучевников, 59:03, ПВ)