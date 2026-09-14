«Ак Барс» встретился с татарской общиной Нижнего Новгорода

Фото: ak-bars.ru

Перед матчем с «Торпедо» в Нижнем Новгороде, главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин, генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин, игроки Альберт Яруллин и Равиль Якупов, а также сотрудники команды встретились с представителями национально-культурной автономии татар Нижегородской области.

Встреча началась с татарских песен и национальных танцев под гармонь, гостей угостили блюдами национальной кухни.

В ходе традиционного чаепития председатель автономии Тимур Шарафутдинов рассказал о работе организации по сохранению и развитию татарского языка и культуры, молодёжных проектах, Сабантуе и соревнованиях по национальным видам спорта. Участники также обсудили связи Нижегородской области с Татарстаном.

Отдельной темой стала история легендарного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова, имеющего нижегородские татарские корни. Его семья связана с селом Пица Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде такая встреча прошла впервые. В прошлом сезоне представители «Ак Барса» посетили национально-культурную автономию татар Новосибирской области.

Тимур Шарафутдинов, председатель национально-культурной автономии татар Нижегородской области, торгово-экономический представитель Республики Татарстан в Нижегородской области:

– Для нас приезд «Ак Барса» имеет особое значение. За пределами Татарстана такие встречи особенно важны: клуб давно стал одним из символов Республики, который знают и поддерживают татары в разных регионах России и странах мира. Очень приятно, что после прилёта в Нижний Новгород команда нашла возможность встретиться с местным татарским сообществом. Такие события помогают сохранять связь с Татарстаном и чувствовать единство татар, где бы они ни жили. Благодарим Анвара Рафаиловича, руководство, игроков и весь клуб за эту встречу, – цитирует слова председателя пресс-служба казанского клуба.

В работе автономии участвуют и болельщики «Ак Барса» из местного фан-клуба «Нижегородское ополчение». Это второй по численности фан-сектор клуба за пределами Республики Татарстан. Его участники регулярно поддерживают команды системы «Ак Барса» на гостевых матчах в Нижнем Новгороде.

Нижегородские татары – историческая часть населения региона. В Нижегородской области расположены 34 татарских села, многие из которых имеют многовековую историю.

Татарское сообщество региона насчитывает около 100 тысяч человек.