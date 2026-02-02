news_header_top
«Ак Барс» встретился с представителями автономии татар Новосибирской области

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин, защитник Альберт Яруллин и администратор команды Рустем Кашапов встретились с представителями национально-культурной автономии татар Новосибирской области.

Встреча прошла в местном татарском культурном центре. Всего в Новосибирской области проживает более 35 тысяч татар.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить за приглашение и знакомство. В Новосибирске особенно чувствуем поддержку наших болельщиков. Увидели, где базируются татары Новосибирской области, познакомились с их культурой, посетили национальный культурный центр. Видна поддержка и серьёзное отношение к спорту и национальным вопросам. Это очень важный аспект. Уверен, что и в будущем будем с ними сотрудничать», – отметил Анвар Гатиятулин в беседе с клубной пресс-службой.

«Здорово, когда у татар, проживающих в регионах страны, есть такие объединяющие места, свои помещения. Здесь всё напоминает о нашем народе. Рады, что в этом культурном центре проходят различные мероприятия и, главное, уделяют большое внимание изучению родного языка», – добавил Альберт Яруллин.

