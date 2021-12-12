«Ак Барс» впервые в сезоне проиграл «Салавату» со счетом 2:4

В третьей серии «зеленого дерби» казанский «Ак Барс» сегодня дома впервые в сезоне проиграл своему главному сопернику уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4, трижды пропустив в меньшинстве.

Поддержать казанцев приехал их легендарный наставник Зинэтула Билялетдинов. Матчи с уфимцами всегда самые важные для казанцев, как и для их соперников. В этом сезоне «Ак Барс» и дома, и в гостях дважды обыграл «Салавата Юлаева». А позавчера казанцы одержали вторую победу и в республиканском дерби с нижнекамским «Нефтехимиком». Поэтому хозяева начали матч в сильно мажорном настроении.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Перед началом встречи под своды «Татнефть Арены» был поднят свитер защитника Дмитрия Балмина. Он провел в клубе 16 сезонов с 1995 по 2005 год, сыграв 755 матчей за родную команду, завершил карьеру защитника в 2008 году в «Нефтехимике». В качестве тренера Дмитрий работал в юниорской команде казанцев «Ирбис», в качестве старшего тренера — в 2014-2016 годах, а затем главного — с 2016 по 2017-й. С 2018 года Балмин входит в тренерский штаб фарм-клуба «Барса», выступающего в Высшей хоккейной лиге. Вместе с «Ак Барсом» Балмин стал чемпионом России-1998, серебряным призером-2000, 2002, а также бронзовым-2004. Также с казанцами он завоевал бронзовые медали Континентального Кубка-1999.

Перед поднятием своего свитера Балмин, всегда предельно скромный, немногословный человек, поблагодарил тренеров, партнеров, родной клуб и болельщиков за постоянную поддержку. После победы над нижнекамцами тренерский штаб «Ак Барса» сегодня внес лишь одно изменение в свой стартовый состав. Ворота хозяев защищал Тимур Билялов, сменивший Игоря Бобкова.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В первом периоде соперники постарались сразу же захватить инициативу в свои руки. Упорная борьба на каждом квадратном метре. По обыкновению разбазарив две минуты численного преимущества, казанцы пропустили в первом же своем меньшинстве. Недавний форвард «Ак Барса» Виктор Тихонов сделал идеальную передачу на дальнюю штангу накатившему Сакари Маннинену, 0:1. Атаки казанцев были впечатляющими, но отыграться хозяевам удалось только в концовке периода, когда по-бобровски, из-за ворот забил Дмитрий Воронков, 1:1.

Во втором периоде борьба шла с той же яростью и упорством, что и в первом. Большинство, меньшинство, работы у вратарей было предостаточно. Но удалялись хозяева в два раза чаще гостей. За что и были наказаны. В течении трех минут уфимцы дважды реализовали большинство, оба раза забив с пятачка, 1:3. Тут еще и Воронков получил серьезную травму после удара в голову от Петра Хохрякова, заслуженно получившего матч-штраф — удаление до конца встречи. Снайперский бросок Кирилла Петрова в большинстве за семь секунд до последнего перерыва, 2:3. А Воронкова увезли на скорой помощи.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В третьем периоде казанцы приложили массу усилий, чтобы отыграться. В концовке гости сразу на 4 минуты оказались в меньшинстве. Прекрасный шанс для «Ак Барса». За минуту до конца с пустыми воротам казанцы вшестером штурмовали ворота «Салавата Юлаева». Так и пропустили в четвертый раз, в пустые ворота, 2:4.

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1). Шайбы забросили: Воронков (18), Петров (40) — Маннинен (11, 60), Хартикайнен (32), Кулемин (35). Штраф: 12-35.

«Ак Барс»: Билялов. Хенкель — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Воронков; Юдин — Журавлёв, Тарасов — Уил — Петров; Рукавишников — Адамчук, Квартальнов — Линдхольм — Панюков; Лямкин, Лукоянов — Сафонов — Зарипов; Булатов.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

После 39 матчей в активе казанцев осталось 51 очко, четвертое место. В следующем туре 21 декабря «Ак Барс» примет дома челябинский «Трактор». Голкипер Тимур Билялов и нападающий Артем Галимов отправляются в сборную России в Москву для участия в российском этапе Евротура Кубке Первого канала.