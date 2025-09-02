«Ак Барс» вошел в топ-3 рейтинга КХЛ по итогам прошлого сезона

Фото: ak-bars.ru

На совещании руководителей клубов КХЛ представила рейтинг команд по итогам сезона 2024/2025 годов.

«Ак Барс» поднялся на одну строчку и вошел в тройку лидеров среди команд Континентальной хоккейной лиги. Татарстанцы лучшие по параметрам «сервисы для зрителей», «доходы от лицензионной и билетной программы, питания» и «работа со СМИ и активность в социальных сетях».

Второе место по этим же показателям занимает омский «Авангард».

А возглавляет рейтинг победитель Кубка Гагарина прошлого сезона – ярославский «Локомотив».

Отметим, на основании данного рейтинга осуществляются выплаты, которые будут утверждены во время Совета директоров в сентябре 2025 года.