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На главную ТИ-Спорт 10 сентября 2026 11:57

«Ак Барс» вошел в число лидеров по выплатам КХЛ за сезон-2025/2026

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«Ак Барс» вошел в число лидеров по выплатам КХЛ за сезон-2025/2026
Фото: khl.ru

Совет директоров КХЛ утвердил 12-ю по счету выплату клубам по итогам сезона-2025/2026.

Общая сумма распределения составила 2 364 825 558 рублей с НДС.

По итогам сезона-2025/2026 рейтинг КХЛ возглавил «Локомотив», второе место занял «Ак Барс», далее расположились «Авангард», «Металлург» и «Салават Юлаев».

В финале Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:2 в серии.

Казанский «Ак Барс» получит 175,9 млн рублей от КХЛ по итогам сезона-2025/2026.

Это второй показатель во всей лиге после ярославского «Локомотива».

Наибольшую выплату получит «Локомотив» — 215 905 534 рубля с НДС.

Нижнекамский «Нефтехимик» может рассчитывать на 77,4 млн рублей.

#ХК Ак барс
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