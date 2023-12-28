«Ак Барс» во второй раз в сезоне крупно проиграл «Металлургу»

«Ак Барс» вновь крупно уступил магнитогорскому «Металлургу». Это уже третье поражение подряд команды Зинэтулы Билялетдинова.

В составе на игру не оказалось ни Александр Радулова, ни Вадима Шипачева. Зато в рамке с первых минут оказался Амир Мифтахов.

Первую тройку нападения составили Станислав Галиев, Илья Сафонов и Кирилл Петров. Вторую тройку составили Дмитрий Кагарлицкий, Кирилл Семенов и Райли Барбер.

Практически весь первый период Амир Мифтахов как мог держал свои ворота на замке, но команда помогала ему не слишком активно, так что к концу двадцатиминутки гости все-таки сумели пробить голкипера «Ак Барса».

Магнитогорцы выиграли вбрасывание. Данила Юров бросил по воротам «Ак Бара», но попал в клюшку Юдину. Шайба отскочила к Даниилу Вовченко, и тот мощно выстрели в ближний угол. От клюшки Мифтахова шайба влетела в сетку – 0:1.

После перерыва магнитогорцы продолжили давление на ворота «Ак Барса». Архип Неколенко первым оказался на «пятаке» после броска от партнера, и на отскоке добил шайбу в ворота.



А ближе ко второму перерыву гостям удалось еще больше упрочить свое преимущетво. «Барсы» вновь удалились – опять в штафбокс ушел Кирилл Амамчук. Полторы минуты казанцы держались, но Вовченко все-таки забросил третью. После долгой позиционной атаки Александр Петунин получил шайбу в правом круге вбрасывания «Ак Бара», не глядя с неудобной отдал на левую стойку, откуда хлестко под перекладину снаряд направил Даниил Вовченко – 0:3.

На 45 минуте матча казанцы все-таки размочили счет. За воротами «Магнитки» развернулась борьба за шайбу, в один момент шайба из пыла борьбы покатилась в центр гостевой зоны, где таким подарком распорядился Артем Лукоянов. Он без какого-либо сопротивления в упор расстрелял Илью Набокова – 1:3.

Но Вовченко в этот день было не удержать. Петунин справа сделал передачу на левую штангу, откуда Вовченко нанес бросок уже по пустым воротам – 1:4.

«Ак Барс» – «Металлург» – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

0:1 – Вовченко (Пресс, Юров, 19:43, 5х4)

0:2 – Неколенко (Канцеров, Гребенкин, 22:39)

0:3 – Вовченко (Петунин, Юров, 36:10, 5х4)

1:3 – Лукоянов (45:07)

1:4 – Вовченко (Петунин, Неколенко 53:35)