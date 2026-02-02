news_header_top
«Ак Барс» вновь уступил «Сибири» в серии буллитов

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» уступил «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3 по булл.). Аналогичный результат у команд случился в казанском матче днями ранее.

В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Илья Сафонов и Алексей Пустозеров. У «Сибири» голы забили Антон Косолапов и Максим Сушко. Победный буллит оформил на свой счет в серии Антон Косолапов.

«Ак Барс» после 53 матчей располагается на второй строчке Восточной конференции. «Сибирь» по завершении 54 встреч занимает восьмое место в таблице «Востока».

#ХК Ак барс #кхл
