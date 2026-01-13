«Ак Барс» внес в заявку на матч против «Нефтехимика» Галеева и Таймазова

Фото: ak-bars.ru

В сегодняшнем матче татарстанского дерби «Ак Барс» - «Нефтехимик» в рамках регулярного чемпионата КХЛ могут дебютировать двое молодых игроков системы казанского клуба: форвард Ильдан Галеев и защитника Арсен Таймазов.

Состав «Ак Барса»:

Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев.

Защитники: Митчелл Миллер, Степан Фальковский, Алексей Марченко, Илья Карпухин, Степан Терехов, Константин Лучевников, Арсен Таймазов.

Нападающие: Александр Хмелевский, Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов, Илья Сафонов, Артем Галимов, Григорий Денисенко, Брендон Биро, Владимир Алистров, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Артур Бровкин, Ильдан Галиев.

По итогам 44 матчей «Ак Барс» идет на втором месте с 60 очками в турнирной таблице КХЛ на «Востоке». От лидера конференции и КХЛ «Металлурга» татарстанцы отстают на 10 очков.