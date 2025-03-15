«Ак Барс» примет «Витязь» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата

Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» примет на своем льду подмосковный «Витязь» в заключительном домашнем матче регулярки сезона 2024/2025.

«Ак Барс» располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, опережая ближайшего соперника, «Авангард» только по дополнительным показателям, при равном количестве очков и матчей. В последних двух домашних играх команда Анвара Гатиятулина обыграла «Автомобилист» (3:1) и «Трактор» (6:2), но между этими матчами проиграла «Авангарду» (0:2) и «Спартаку» (3:5).

«Витязь» идет на предпоследнем десятом месте в турнирной таблице Западной конференции, отставая на 6 очков от ближайшего соперника, имея один игру в запасе. «Богатыри» проиграли в пяти встречах подряд, после чего выиграли на выезде «Сочи» (5:0) и дома «Сибирь» (3:1).

Стартовое вбрасывание в сегодняшнем поединке назначено на 17:00 по московскому времени, на льду «Татнефть Арены».