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Спорт
7 июля 2022  10:36
Артур Халилуллов

«Ак Барс» вернул из аренды Камиля Фазылзянова

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Защитник Камиль Фазылзянов вернулся в состав «Ак Барса» после аренды в «Адмирале» из Владивостока, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Действующий контракт хоккеиста рассчитан до конца следующего сезона.

В «Адмирале» Фазылзянов провел 31 матч, в которых набрал 2 (1+1) очка и заблокировал 83 броска. Всего на счету защитника 116 игр в КХЛ и 13 (5+8) очков по системе «гол+пас».

Камиль Фазылзянов является воспитанником казанского хоккея. С 2013 по 2019 выступал в системе «Нефтехимика» (Нижнекамск), играл за команды «Ариада-ХК», «ЦСК ВВС», «Молот-Прикамье», «Нефтехимика», с 2019 – в системе «Ак Барса».

#Ак барс #хоккей #кхл
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