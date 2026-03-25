«Ак Барс» ведет в серии плей-офф с «Трактором» после второго матча

«Ак Барс» обыграл «Трактор» (4:2) во втором матче стартового раунда плей-офф и повел в серии со счетом 2:0.

Правда начало первого периода развивалось по сценарию предыдущего. Татарстанцы снова пропустили первыми и ушли на перерыв с отставанием в одну шайбу. Счет в матче открыл форваод челябинцев Андрей Никонов (Сергей Телегин, Алексей Рыкманов) - 0:1.

Мобилизоваться казанцам удалось только в начале второго отрезка в матче. И сделали это «барсы» буквально за одну минуту. Они не просто сравняли счет, но и вышли вперед благодаря шайбам Артема Галимова (Тимур Билялов) в большинстве и Кирилла Семенова (Александр Хмелевский, Алексей Марченко) - 2:1. А удвоить преимущество в счете удалось Митчеллу Миллеру (Никита Лямкин, Артем Галимов) - 3:1.

Однако до перерыва гости сумели сократить отставание в счете. Ворота хозяев поразил Джошую Ливо (Виталий Кравцов, Максим Джиошвили) - 3:2. На старте третьего периода давление «Трактора» ощущалось сильнее. Лишь к концовке заклбчительного периода казанцам снова удалось увеличить преимущество. Дубль оформил Кирилл Семенов (Нейтан Тодд).

Ближайшие матчи стартового раунда плей-офф между «Ак Барсом» и «Трактором» пройдут в Челябинске 27 и 29 марта.