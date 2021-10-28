«Ак Барс» в третий раз подряд проиграл «Магнитке»

Во втором матче уральского турне в рамках чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» в третий раз подряд в сезоне проиграл «Металлургу» в Магнитогорске со счетом 1:3, пропустив две шайбы во втором периоде.

После позавчерашней волевой победы в Екатеринбурге над «Автомобилистом» сегодня казанцев принимала «Магнитка», уже дважды обыгравшая «Ак Барс» в нынешнем сезоне.

Тренерский штаб гостей не внес в заявку американского защитника Стивена Кэмпфера, его заменил Марк Янчевский. Вернулись в состав нападающие Артем Лукоянов и Никита Дыняк, сменившие Аделя Булатова и Артура Бровкина.

В первом периоде уральцы сразу же перевели игру в зону гостей. Но удаление в составе «Металлурга» помогло казанцам выровнять игровую ситуацию. И обороне хозяев пришлось изрядно потрудиться, чтобы нейтрализовать опасные моменты у своих ворот. Впрочем, защитники «Ак Барса» подарили выход один на один канадскому форварду уральцев Джорджу Карри. Впрочем, Тимур Билялов выручил команду. Таким образом, и без голов первый период доставил удовольствие зрителям.

И второй период прошел в азартной обоюдоострой борьбе. Но с одним отличием — гости вновь не забили, а хозяева реализовали два своих момента. Точно так же развивались события и в двух предыдущих матчах старых соперников в этом сезоне. Сначала Брендон Лэмпсик пробил с кистей Билялова, 1:0. А затем столь же метко попал в дальнюю девятку Карри, 2:0.

Интрига возродилась уже на второй минуте последнего периода, когда Никита Дыняк «лопатой», броском с неудобной руки, отправил шайбу в ближнюю девятку ворот «Металлурга», 2:1. Игра вспыхнула, опасные моменты возникали раз за разом у ворот обеих команд. Казанцы приложили массу усилий, чтобы отыграться, сняли вратаря на последней минуте, но уйти от третьего подряд поражения от «Магнитки» им не удалось. Еще и в пустые ворота гол пропустили, 3:1.

После 24 матчей в активе казанцев осталось 32 очка и четвертое место. В следующем туре 30 октября в Челябинске «Ак Барс» встретится с «Трактором».

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

Шайбы забросили: Лемпсик (34), Карри (37, 60) — Дыняк (42).

Штраф: 2–4.

«Ак Барс»: Билялов; Журавлев — Рукавишников, Кагарлицкий — Галимов — Тарасов; Адамчук — Лямкин, Уил — Воронков — Петров; Лучевников — Янчевский, Дыняк — Сафонов — Панюков; Хенкель, Глухов — Бурмистров — Лукоянов; Кателевский.