«Ак Барс» проиграл «Куньлуню», пропустив четыре шайбы подряд

Фото: © Салават Камалетдинов

Казанский «Ак Барс» проиграл домашний матч чемпионата КХЛ китайскому «Куньлуню» со счетом 3:4, выигрывая после первого периода 3:0.

В честь Дня нефтяника — главным спонсором команды является ООО «Татнефть» — и в год 65-летия казанского хоккея хозяева сегодня сыграли в ретроформе СК имени Урицкого. Первый раз в такой форме «Ак Барс» сыграл несколько лет назад уже в рамках КХЛ, тогда она была оранжевой, сегодня черной, из переработанного пластика.

Фото: © Салават Камалетдинов

По такому поводу на лед казанцев сегодня вывел их капитан, 40-летний Данис Зарипов, не игравший позавчера с «Йокеритом», он заменил в четвертом звене Никиту Дыняка. Что до остального состава «Ак Барса», то отметим в воротах команды Артура Ахтямов, сменившего Игоря Бобкова.

Прошло всего три минуты, а счет был уже 1:0, казанцы реализовали большинство усилиями Пера Линдхольма, мастерски сыгравшего на пятачке. Продолжая таранить оборону гостей, хозяева вскоре удвоили свое преимущество — это Николай Коваленко в падении на пятачке успел протолкнуть шайбу в ворота «Куньлуня», 2:0. «Ак Барс» доминирует, сильнейший щелчок Дмитрия Юдина от синей линии, подставление Кирилла Панюкова — 3:0.

Фото: © Салават Камалетдинов

Но в самом начале второго периода гостям удалась лихая контратака, которую четким броском в касание завершил Брендон Ип, 3:1. Интрига возродилась. И усилилась, когда уже в меньшинстве китайская команда сократила разрыв в счете до минимума, использовав ошибку защитника «Ак Барса», 3:2. Игра сразу выровнялась. В итоге второй период гости заслуженно выиграли, благо еще один гол в их ворота судьи не засчитали из-за помех вратарю.

Фото: © Салават Камалетдинов

Похоже, казанцы поверили в свою победу уже после первого периода, за что и были примерно наказаны пекинским интернационалом. В самом начале третьего периода на добивании гости восстановили равновесие в счете, 3:3.

А затем «Куньлунь», реализовав большинство, заставил умолкнуть «Татнефть Арену» — 3:4.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Ак Барс» выглядит растерянным, давно его так не «топтали» на родном льду. Замена вратаря на последней минуте не помогла казанцам уйти от первого поражения в чемпионате.

Завтра казанцы сыграют с нижегородским «Торпедо».

«Ак Барс» (Казань, Россия) — «Куньлунь Ред стар» (Пекин, Китай) — 3:4 (3:0, 0:2, 0:2). Шайбы забросили: Линдхольм (4), Коваленко (11), Панюков (18) — Ип (22), Фу (32), Рич (42), Локхарт (51). Штраф: 10-10.

«Ак Барс»: Ахтямов. Рукавишников — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Тарасов; Лямкин — Янчевский, Коваленко — Линдхольм — Воронков; Юдин — Журавлев, Панюков — Сафонов — Уил; Адамчук, Лукоянов — Бурмистров — Зарипов; Кателевский