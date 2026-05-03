«Ак Барс» в овертайме обыграл «Металлург» и вышел в финал Кубка Гагарина

«Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в пятом матче 1/2 финала Кубка Гагарина. Встреча на «Арене-Металлург» завершилась со счетом 4:3 в овертайме в пользу казанцев.

Счет в серии стал 4:1 в пользу «Ак Барса».

В первой игре серии казанцы победили со счетом 5:2, во второй «Металлург» взял реванш (4:2), в третьей и четвертой встречах «Ак Барс» выиграл со счетом 4:1.

Казанцы пробились в финал Кубка Гагарина впервые с 2023 года. Финальная серия стартует 11 мая на гостевом льду.