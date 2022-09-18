«Ак Барс» в Москве обыграл «Спартак» в рамках чемпионата КХЛ

«Ак Барс» крупно обыграл (4:1) в Москве местный «Спартак» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. На счету форварда Александра Радулова гол и две результативные передачи.

Отметим, что сегодня капитан «Ак Барса» Данис Зарипов вновь попал в состав, а форвард Никита Дыняк впервые в сезоне не вышел на лед. Кроме того, в состав команды Олега Знарка вернулся защитник Василий Токранов. Он отметился первой шайбой в матче.

Казанцы мощно начали матч. В первом периоде Василий Токранов кистевым броском от синей линии открыл счет. Шайба попала точно в девятку ворот «Спартака» - 0:1. Затем Александр Радулов изящно переправил шайбу в ворота с пятачка после наброса от синей линии — 0:2. Для него это действие стало седьмым результативным в семи матчах.

Во втором периоде преимуществом владел «Ак Барс», но забросить шайбу не смог. У «Спартака» был шанс сыграть впятером против троих, но хозяева не смогли реализовать большинство.

На старте заключительного периода Кирилл Семенов подправил шайбу после броска от синей линии Максима Чудинова. В этой атаке Радулов заработал третье очко в этой игре (1+2). А в середине периода Семенов оформил дубль, использовав оригинальный пас Галиева из-за ворот. Спартаковцы смогли размочить счет училиями Кугрышева – 1:4.

Следующий матч «Ак Барс» проведет в Казани 21 сентября. Команда Олега Знарка вновь сыграет с московским «Спартаком».

«Спартак» – «Ак Барс» – 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

0:1 Токранов (Радулов, Галиев, 12:59)

0:2 Радулов (Янчевский, Семёнов, 15:12)

0:3 Семёнов (Чудинов, Радулов, 41:05)

0:4 Семенов (Галиев)

1:4 Кугрышев (Савиков, 59:43, 5х4)