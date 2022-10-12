«Ак Барс» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом» в рамках чемпионата КХЛ

Сегодня, «Ак Барс» сыграет на выезде против «Металлурга» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Магнитогорске начнется в 17:00 по московскому времени.

Казанская команда поехала на выездную серию матчей против «Металлурга», «Автомобилиста» и «Трактора» после трех подряд поражений дома. Всего в пяти последних играх подопечные Олега Знарка победили лишь в одной.

«Ак Барс» после 15 сыгранных матчей занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. В активе «барсов» 19 очков. «Металлург» идет в лидерах Востока, занимая вторую строчку с 22 баллами. Последние две встречи магнитогорцы проиграли «Авангарду» (1:5) и московскому «Динамо» (1:3).

Прямую трансляцию матча в Магнитогорске можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «ТНВ», а также на официальном сайте КХЛ.