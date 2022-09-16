«Ак Барс» в Казани обыграл минское «Динамо» в рамках чемпионата КХЛ

«Ак Барс» обыграл (3:2) в Казани минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Две результативные передачи Кирилла Семенова помогли команде Олега Знарка взять реванш за поражение от белорусского клуба в предыдущем очном матче.

Команда Олега Знарка провела эту встречу в гостевой форме. Напомним, что игра должна была пройти в Минске, но по решению клубов и лиги был перенесена в Казань.

Отметим, что место в воротах «барсов» занял Тимур Билялов, а капитан «Ак Барса» Данис Зарипов провел свой первый матч в сезоне. Также дебютный матч в чемпионате сыграл молодой защитник Марк Янчевский. При этом, в запасе остались форвард Кирилл Панюков и защитники Кристиан Хенкель и Василий Токранов.

По итогам двух периодов на табло горели цифры 2:2. В первом периоде Ник Меркли вывел свою команду вперед. После перерыва «Ак Барс» забросил две шайбы в меньшинстве усилиями Артема Галимова и Кирилла Петрова. Однако на финише второй трети матча Марк Барберио счет сравнял. В прошлом сезоне он играл за «Ак Барс».

В заключительном периоде преимуществом владел «Ак Барс».На последних минутах Александр Радулов проехал за воротам и выдал отличный пас на Семенова, который попал в ворота, но шайба не была засчитана. В овертайме казанцы заменили вратаря на шестого полевого игрока. Победу «Ак Барсу» принес точный бросок Радулова – 3:2.

Следующий матч регулярного чемпионата «Ак Барс» проведет 18 сентября в Москве против «Спартака».

«Динамо» Мн – «Ак Барс» – 3:2 (1:0, 1:2, 0:0)

1:0 Меркли (Шинкевич, Лалонд, 04:00)

1:1 Галимов (Семёнов, Хафизуллин, 25:23, 4х5)

1:2 Петров (Семёнов, 35:17, 4х5)

2:2 Барберио (Пинчук, 37:55)

3:2 Радулов (Зарипов, 62:38)