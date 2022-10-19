«Ак Барс» в Казани обыграл «Металлург» в рамках чемпионата КХЛ

«Ак Барс» сегодня обыграл (3:2) в Казани «Металлург» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Команда Олега Знарка прервала серию поражений из шести матчей подряд. Решаюшая шайба в матче на счету Кристиана Хенкеля.

По сравнению с последним матчем чемпионата, в запасе «барсов» остался защитник Василий Токранов и капитан команды Данис Зарипов. Вместо них на лед вышли защитник Дмитрий Юдин и форвард Дмитрий Кагарлицкий.

В первом периоде больше атаковал «Ак Барс», но гости отвечали острыми контратаками. В первом периоде команды заброшенными шайбами не отметились. Во втором периоде «Магнитка» выровняла игру и на экваторе матча вышла вперед. Точный кистевой бросок Брендэна Лайпсика оказался не берущимся для вратаря «Ак Барса» Амира Мифтахова — 0:1.

«Ак Барс» сумел сравнять счет в концовке периода. Точным броском от синей линии отметился молодой защитник казанской команды Никита Евсеев — 1:1. Для него эта шайба стала первой за первую команду «Ак Барс».



В третьем периоде «Ак Барс» вышел вперед, благодаря голу Александра Бурмистрова, который замкнул передачу из-за ворот от Никиты Лямкина – 2:1. «Металлург» сравнял счет за 4 минуты до конца матча. Николай Голдобин мощно щелкнул в ближний угол, когда гости играли в большинстве – 2:2.



В овертайме победу «Ак Барсу» принес точный бросок Кристиана Хенкеля – 3:2.

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведет 22 октября в Казани против уфимского «Салавата Юлаева».

«Ак Барс» – «Металлург» – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

0:1 Лайпсик (Майе, 29:48)

1:1 Евсеев (Галиев, Семёнов, 37:32)

2:1 Бурмистров (Лямкин, 51:34)

2:2 Голдобин (Яковлев, 55:43, 5х4)

3:2 Хенкель