«Автомобилист» в Казани обыграл «Ак Барс» в рамках чемпионата КХЛ

«Ак Барс» проиграл в Казани «Автомобилисту» (4:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Дубли оформили форварды «барсов» Илья Сафонов и Александр Радулов.

По сравyению с последним матчем чемпионата, в запасе «Ак Барса» остались защитники Василий Токранов и Максим Чудинов, а также форвард Артем Галимов. Вместо них на лед вышли Никита Лямкин, Кирилл Адамчук и Илья Сафонов. Также отметим, что второй матч подряд в запасе у «Ак Барса» остался нападающий Станислав Галиев.

В середине первого периода «Автомобилист» вышел вперед после размашистой контратаки. Анатолий Голышев броском в касание со средней дистанции завершил усилия своей команды — 0:1. За три минуты до конца периода форвард казанцев Илья Сафонов обманул голкипера гостей и завез из-за ворот шайбу в ворота — 1:1. Во втором периоде при равной игре казанцы смогли выйти вперед. За 4 минуты до перерыва Александр Радулов нанес точный бросок и вывел «Ак Барс» вперед — 2:1.

Начало третьего периода осталось за гостями. Уже на первой минуте Никита Трямкин застал Амира Мифтахова врасплох броском от синей линии. Через пять минут Кертис Волк вывел «Автомобилист» вперед — 2:3.

Впрочем, уже через минуты «Ак Барс» сумел сравнять счет. Илья Сафонов оформил дубль, точно бросив в ближний угол ворот «Автомобилиста» – 3:3. А за 4 минуты до конца матча Радулов также забросил свою вторую шайбу за матч, реализовав большинство «Ак Барса». Гости также быстро сравняли счет. Мифтахов не выручил свою команду после наброса от синей линии от Брукса Мэйсека – 4:4.

В овертайме победу «Автомобилисту» принес точный бросок Мэйсека в пустые ворота, когда казанцы заменили вратаря на четвертого полевого.

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведет 6 октября в Казани. Команда Олега Знарка вновь сыграет против «Автомобилиста».

«Ак Барс» – «Автомобилист» – 4:5 (1:1, 1:0, 2:3, 0:1)

0:1 Голышев (Кормье, Белоусов, 09:49)

1:1 Сафонов (Юдин, Хенкель, 16:51)

2:1 Радулов (Хенкель, Дыняк, 35:56)

2:2 Трямкин (Голышев, 40:18)

2:3 Волк (45:32)

3:3 Сафонов (Панюков, 46:50)

4:3 Радулов (Войнов, Кагарлицкий, 56:02, 5х4)

4:4 Мэйсек (Волк, 57:07)

4:5 Мэйсек