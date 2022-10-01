«Ак Барс» в Казани обыграл «Амур» в рамках чемпионата КХЛ

«Ак Барс» обыграл (3:2) в Казани «Амур» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. По ходу матча казанцы проигрывали в две шайбы.

По сравнению с последним матчем чемпионата, в запасе «Ак Барса» остались защитник Кирилл Адамчук и форвард Станислав Галиев. Вместо них на лед вышли Максим Чудинов и Даниил Тарасов.

В первом периоде преимуществом владел «Ак Барс»», но хозяев льда подвела точность бросков. Во втором периоде «Амур» быстро забросил две шайбы усилиями Александра Шарова и Павла Махановского — 0:2.

Еще во втором периоде Александр Радулов воспользовался пасом Даниса Зарипова и с пятачка сократил счет. А на старте заключительной трети матча Михаил Глухов идеальной передачей нашей на пятачке Никиту Дыняка, который удачно подставил клюшку — 2:2.

В овертайме победу «Ак Барсу» принес бросок Дмитрия Кагарлицкого – 3:2.

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведет 4 октября в Казани против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Ранее команда Олега Знарка проиграла (2:5) «Автомобилисту» на выезде.

«Ак Барс» – «Амур» – 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

0:1 Шаров (Комаров, 21:46)

0:2 Махановский (24:55, 4х5)

1:2 Радулов (Зарипов, Семёнов, 29:02)

2:2 Дыняк (Глухов, 42:39)

3:2 Кагарлицкий (Радулов, 64:16, 4х3)