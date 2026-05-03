«Ак Барс» в финале впервые с 2023 года! Снова победный овертайм и лучший сезон в карьере Гатиятулина

«Ак Барс», победив «Металлург» в овертайме пятого матча серии (4:3 ОТ), сумел выйти в финал Кубка Гагарина впервые с 2023 года. Анвару Гатиятулину в его тренерской карьере подобная стадия тоже покорилась впервые. Детали триумфальной игры в Магнитогорске – в материале «ТИ-Спорта».





«Ак Барс» в финале Кубка Гагарина впервые с 2023 года

Казанский «Ак Барс» вышел в финал впервые с 2023 года. За это время в столице Татарстана действительно успели соскучиться по главным матчам в Кубке Гагарина. А о трофейных надеждах и говорить нет смысла. Последний раз казанцы завоевывали кубок еще в 2018 году. Легендарный Зинэтула Хайдярович на тренерском мостике, россыпь звездных легионеров в составе и совсем иные для страны, да и для всего мира, времена.

И вот спустя три года «Ак Барс» снова в финале. Практически никто из экспертов не ставил на казанцев в гонке за трофеем. Тяжелый старт в регулярном чемпионате, суливший скорую отставку Анвару Гатиятулину, перестройка состава в середине зимы. Казанцы прошли через тяжелейшие медные трубы, но к плей-офф подошли в пиковом физическом и ментальном состоянии. Причем удивляет, что с каждым последующим раундом «Ак Барс» прибавляет. Если с «Трактором» несколько матчей затянули казанцев в овертаймы, то минское «Динамо» и «Металлург» они прошли катком.

Сегодняшняя победная игра (4:3 ОТ) олицетворяет всю силу и мощь казанского клуба. Если «Магнитка» все-таки показала себя немного кризисным коллективом, в первую очередь с кадровыми проблемами, то выделить какие-то слабые места у казанцев по их выступлению очень трудно.

Тимур Билялов, безусловно, проводит один из лучших плей-офф в своей карьере. Первый голкипер «Ак Барса» подтаскивает свою команду и подчищает ошибки обороны из матча в матч. На контрасте с Биляловым чувствуется уязвимость вратарской бригады «Металлурга». Ни Илья Набоков, ни Александр Смолин не смогли показать надежной игры в плей-офф. Оттого главному тренеру «Металлурга» Андрею Разину приходилось тасовать голкиперов от матча к матчу. Серию с «Ак Барсом» начинал Смолин, а заканчивал Набоков.

«Металлург» вытащил игру в основное время, все решила шайба Барабанова в овертайме

Сегодняшнюю встречу «Магнитка» проиграла лишь в овертайме, однако до дополнительных периодов дело могло и не дойти. Первая шайба Пустозерова случилась из-за грубого привоза Набокова, гол Галимова тоже можно назвать вратарским – шайба прошла под мышкой голкипера «Металлурга».

Да и третий гол гостей возник снова из-за ошибок хозяев в обороне. Винить в нем Набокова нельзя, ведь Яшкин и Денисенко выкатывались два в одного и 23-й номер «Ак Барса» расстреливал ворота с близкого расстояния.

Магнитогорцам на протяжении всей серии не хватало фарта. Но в конце третьего периода показалось, что судьба в этот день может благоволить «Металлургу», когда Валерий Орехов на пару с Робином Прессом организовали гол и перенесли матч в овертайм.

В игре «Металлурга», конечно, можно выделить позитив. У уральцев хорошая скоростная команда с большими мастерами, агрессивным атакующим стилем игры. Но для победы в Кубке Гагарина этого мало.

«Ак Барс» встретится в финале или с «Локомотивом», или с «Авангардом»

Когда «Магнитка» брала трофей в 2024 году, многие хоккеисты называли успех случайным, «на дурака», прогнозируя, что при Разине Кубок «Металлург» больше не выиграет. Не знаем насчет следующих сезонов, но по ходу нынешнего плей-офф чувствовалось, что для звания финалиста «Магнитке» чего-то не хватает. Выбывший ли из-за травмы Силантьев, или нехватка опытных игроков в защите – итоги совсем скоро подведет на большой пресс-конференции сам Андрей Разин.

Ну а «Ак Барс» ждет своего соперника по финалу. Победная шайба Александра Барабанова подарила казанцам несколько дополнительных выходных – «Авангард» и «Локомотив» только завтра проведут шестой матч своей серии в Омске.

Как признаются «барсы», для них не имеет большого значения, с кем играть в финале. В любом случае нужно будет продолжать действовать «от себя» и так же уверенно, как в сериях с «Трактором», минским «Динамо» и «Металлургом».