«Ак Барс» в Екатеринбурге выиграл в шестом матче подряд

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» уверенно обыграл лидеров Восточной конференции, екатеринбургский «Автомобилист». Это уже шестая победа подряд команды Анвара Гатиятулина.

Игра началась предельно острожной, команды присматривались друг к другу.

Но на восьмой минуте уральцы «взорвались», организовав быструю контратаку.

Данил Романцев и Максим Денежкин укатились в зону «Ак Барса». Первый отдал диагональную передачу, а второй красиво подправил шайбу в ворота Тимура Билялова, 1:0.

Однако казанцы отыгрались моментально. В следующей же атаке гости организовали навал на ворота Аликина. Сначала Дыняк попытался пробить вратаря, а уже на добивании «закопал» Егор Бабенко, 1:1.

Еще через минуту «Ак Барс» провел в счете. Снова Дыняк отборолся за воротами, после чего отдал назад на Каталевского, который дежурил перед воротами, и расстрелял Аликина кистевым броском в упор.

Вскоре пришла и третья шайба. Егор Коршков в своем стиле объезжал вратаря по дуге, а уже укатившись за ворота, решил пробивать с отрицательного угла – снаряд просочился в «домик» голкиперу и отправился в ворота.

На старте второго периода «Ак Барс» реализовал большинство. Это Дмитрий Яшкин получил умный пас от Галимова справа от ворот, после чего развернулся и отправил шайбу в дальний угол ворот Галкина (сменившего Аликина) - 1:4

В третьем периоде хозяева льда отыграли одну шайбу. Стефан Да Коста бросил по воротам соперника, Хрипунов на «пятаке» подправил, 2:4

На 47 минуте «Ак Барс» вновь оторвался в счете на три шайбы. В быстрой атаке Лямкин с левого края прострелил на дальнюю штангу, а Кирилл Семенов подставил клюшку на пятаке отправил шайбу в ворота низом - 2:5.

А за пять минут до конца казанцы еще и реализовали большинство. Илья Сафонов выступил в роли наконечника. На отложенном штрафе он получил передачу от партнера, и отправил шестую шайбу в ворота «Автомобилиста».



«Автомобилист» – «Ак Барс» – 2:6 (1:3, 0:1, 1:2)

1:0 - Денежкин (Романцев, Каштанов, 08:24)

1:1 - Бабенко (Кателевский, Дыняк, 08:57)

1:2 - Кателевский (Дыняк, 11:10)

1:3 - Коршков (Галимов, Миллер, 15:33)

1:4 - Яшкин (Галимов, Петан, 20:18, 5х4)

2:4 - Хрипунов (Да Коста, Голышев, 45:37)

2:5 - Семенов (Лямкин, Коршков, 47:10)

2:6 - Сафонов (Коршков, Семёнов, 54:32, 5х4)