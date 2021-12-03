«Ак Барс» в Дубае победил «Авангард» со счетом 3:1

Выставочный матч чемпионата КХЛ прошел сегодня в Дубае, столице ОАЭ. Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» со счетом 3:1.

По сравнению с предыдущей игрой в Москве с «Динамо» сегодня тренерский штаб «Ак Барса» сделал лишь одно изменение – вместо Даниса Зарипова в нападении сыграл Михаил Глухов. А ворота казанцев в 14-й раз подряд защищал Тимур Билялов. Добавим, что символическое вбрасывание в матче сделал бывший форвард «Ак Барса», а ныне президент КХЛ Алексей Морозов.

В первом периоде соперники успели поиграть и в равных составах, и в большинстве. Но активнее все же были номинальные гости — казанцы. К середине периода счет бросков в створ ворот был красноречив, 3-11, всего 5-13. Одним словом, лучшими в первом периоде были вратари — Шимон Грубец у «Динамо» и Билялов у «Ак Барса». Поэтому по итогам двадцатиминутки на табло остались нули.

Во втором периоде картина матча не изменилась. Чаще атаковали казанцы: забить мог Дмитрий Воронков, но не попал с убойной позиции. Артем Галимов затолкал с пятачка шайбу в сетку, 0:1. Затем в меньшинстве гости чудом отстояли свои ворота. Именно за счет игры в большинстве (три подряд удаления в рядах «Ак Барса») концовка периода прошла с заметным преимуществом «Авангарда». Поэтому и броски в створ ворот в пользу омичей, 15-6.

Третий период хозяева начали в большинстве, но в равных составах «Ак Барс» быстро игру выровнял. Прострел на пятачок, и Стивен Кэмпфер мгновенно замкнул дальнюю штангу, 0:2. Седьмой гол американского защитника в чемпионате. Игра у казанцев получается. Перехват Артема Лукоянова в чужой зоне, прострел на дальнюю штангу, и Михаил Глухов забил первую шайбу в сезоне, 0:3. Однако с шестого раза омичи реализовали-таки лишнего, здорово попал в дальнюю девятку Никита Сошников, 1:3. В концовке сибиряки заменили вратаря шестым полевым игроком, но казанцы выстояли.

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2). Шайбы забросили: Сошников (55) — Галимов (31), Кэмпфер (44), Глухов (49). Штраф: 10-12.

«Ак Барс»: Билялов. Хенкель — Кэмпфер, Дыняк — Галимов — Воронков; Юдин — Журавлёв, Тарасов — Уил — Петров; Лямкин — Адамчук, Кагарлицкий — Линдхольм — Панюков; Рукавишников, Лукоянов — Сафонов — Глухов; Квартальнов.

После 36 матчей в активе казанцев стало 49 очков, третье место. В следующем туре 6 декабря в Казани «Ак Барс» сыграет с казахстанским «Барысом».