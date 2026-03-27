«Ак Барс» в Челябинске сыграет с «Трактором» в третьей игре первого раунда Кубка Гагарина

Сегодня в Челябинске состоится третий матч первого раунда Кубка Гагарина между местным «Трактором» и казанским «Ак Барсом». Казанцы ведут в серии со счетом 2 – 0 после двух домашних матчей.

Уральцы подходили к плей-офф на подъеме, выиграв четыре последних матча регулярного чемпионата, в том числе три на домашнем льду. Однако финиш на шестом месте лишил команду преимущества своей площадки в старте кубковой стадии, и два первых матча в Казани завершились поражениями.

Команда Анвара Гатиятулина заняла третье место на Востоке. Выездная серия перед плей-офф против «Сочи» и московского «Динамо» задала команде нужный настрой, который помог уверенно выиграть два стартовых домашних матча серии.

Начало сегодняшнего матча назначено на 17:00 по московскому времени.