«Ак Барс» уверенно победил в Ярославле во втором матче финала розыгрыша Кубка Гагарина

В рамках второго матча финального раунда плей-офф КХЛ «Ак Барс» одержал победу над «Локомотивом» с крупным счетом в Ярославле (5:1). На данный момент в серии ничья - 1-1.

Счет во встрече открыли гости. На 8-ой минуте матча защитник «Ак Барса» Илья Карпухин поразил ворота соперника в касание благодаря атаке сходу (1:0). Вторая шайба в ворота хозяев залетела снова от гостей, незадолго до окончания стартовой двадцатиминутки, и снова от защитника татарстанской команды. Митчелл Миллер дальним мощным ударом отправил шайбу точно в цель (2:0).

Во втором периоде татарстанцы продолжали наседать, но счет в матче долгое время оставался прежним (2:0) в пользу татарстанской команды. На 39-й минуте встречи казанцы утроили свое преимущество в большинстве. Нэйтан Тодд, получив шайбу от партнеров и находясь в непосредственной близости от ворот соперника, отправил снаряд в створ (3:0).

В заключительном отрезке гости снова отличились первыми в большинстве, доведя счет до разгромного (4:0). Митчелл Миллер, накатываясь на ворота соперника, нашел свободное пространство и отправил шайбу в дальний угол голкипера ярославцев Даниила Исаева.

Однако ярославцам все же удалось забить одну шайбу в этом матче в большинстве. Форвард «Локомотива» Георгий Иванов оказался один на дальней штанге и сумел отправить снаряд в ворота Тимура Билялова в касание, после подставления и отскока от своего партнера по команде Атура Каюмова (1:4). Под завязку третьего периода Митчелл Миллер оформил хет-трик, забив пустые ворота ярославцев и предопределив победу казанцев в этом матче(5:1).

Ближайшие две встречи в рамках финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» пройдут в Казани 15 и 17 мая.