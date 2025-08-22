«Ак Барс» уверенно обыграл «Динамо» в контрольном матче в Москве

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в контрольном матче в Москве.

Первый период закончился при нулях на табло. Единственный серьезный момент случился когда Артем Галимов выдавал на пятак Кириллу Семенову. Тот дважды попытался пробить вратаря, но тщетно.

Однако уже на старте второго периода Семенов укатываясь за ворота отдал классную «скрытую» передачу назад, шайба докатилась до Барабанова, а тот перед воротами разобрался грамотно – 0:1.

Еще через 4 минуты казанцы организовали еще одну быструю атаку. Пустозеров отдал шайбу на ход Брэндона Биро при входе в зону, тот продавил двух защитников и отправил шайбу в ворота между щитков голкипера.

На 37 минуте Кирилл Адамчук создал блестяще его реализовал свой шанс. Защитник ворвался в зону казанцев по центру, получил шайбу от правого борта, продавил защитника и бросил под блином Билялова в дальний угол. Рикошетом от штанги шайба зашла в сетку – 1:2.

На 47 минуте казанцы вновь вернули себе комфортное преимущество в две шайбы. «Ак Барс» организовал долгий розыгрыш в зоне «Динамо». В один момент Пустозеров увидел накатывающегося Миллера и отдал ему под бросок. Американец мощным броском отправил шайбу в дальний угол ворот – 1:3.

С таким счетом и завершился поединок.

«Динамо» М – «Ак Барс» – 1:3 (0:0, 1:2, 0:1, идёт третий период)

0:1 Барабанов (Семёнов, 20:31)

0:2 Биро (Пустозёров, Яшкин, 24:17)

1:2 Адамчук (Уил, Сикьюра, 36:38)

1:3 Миллер (Биро, Пустозёров, 47:19)