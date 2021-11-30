«Ак Барс» уступил в Москве «Динамо»

«Ак Барс» проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:4, не сумев взять реванш за домашнее поражение в октябре (3:4 ОТ).

По сравнению с прошлым матчем перед игрой в Москве тренерский штаб «Ак Барса» сделал ряд кадровых изменений: в состав вернулся капитан Данис Зарипов, пропустивший предыдущий матч против «Нефтехимика». Это 1299-я игра ветерана в чемпионатах страны. Сильно были перетасованы и остальные звенья. Так, к примеру, Михаила Глухова в нападении сменил Никита Дыняк, 13-й матч подряд в воротах гостей играл Тимур Билялов.

В первом периоде очень быстро гости оказались в большинстве. И менее чем через минуту москвичи реализовали преимущество — недавний форвард «Ак Барса», а ныне динамовец Станислав Галиев прострелил на пятачок, где Эрику О’Деллу осталось только подставить клюшку, 1:0. Четвертый матч подряд казанцы пропускают первыми. Попытки гостей отыграться свел на нет опытнейший голкипер «Динамо» Александр Еременко, чемпион России в составе «Ак Барса».

Как обычно не сумев реализовать большинство в дебюте второго периода, гости пропустили в равных составах, хорошо с кистей попал воспитанник «Нефтехимика» Богдан Якимов. А потом на 80 секунд «Ак Барс» остался втроем против пятерки «Динамо». Честно скажем, пару раз казанцам просто не повезло, когда шайба после их бросков попадала в штангу, но отбиться им все же удалось.

Вскоре после начала третьего периода Вадим Шипачев увеличил преимущество москвичей до трех шайб, 3:0, пускай гол и был засчитан после видеопросмотра. Наконец казанцы реализовали с пятой попытки большинство, когда Даниил Тарасов грамотно подставил клюшку на пятачке, 3:1. За две минуты до конца, сняв вратаря, гости еще раз забили в большинстве, но после видеопросмотра судьи гол не засчитали. За 106 секунд до конца динамовцы остались втроем против шестерых казанцев и забили в пустые ворота, 4:1.

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Шайбы забросили О’Делл (2), Якимов (28), Шипачев (44, 60) — Тарасов (54). Штраф: 14-14.

«Ак Барс»: Билялов. Хенкель — Кэмпфер, Зарипов — Галимов — Воронков; Юдин — Журавлев, Тарасов — Уил — Петров; Лямкин — Рукавишников, Кагарлицкий — Линдхольм — Панюков; Адамчук, Лукоянов — Сафонов — Дыняк; Квартальнов.

После 35 матчей в активе казанцев осталось 47 очков, третье место. В следующем туре 3 декабря в Абу-Даби «Ак Барс» сыграет с омским «Авангардом».