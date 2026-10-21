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На главную ТИ-Спорт 21 октября 2026 21:31

«Ак Барс» уступил «Торпедо» в серии буллитов

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«Ак Барс» уступил «Торпедо» в серии буллитов
Фото: ak-bars.ru

В рамках регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на домашнем льду уступил нижегородскому «Торпедо» в серии послематчевых бросков (1:2 Б).

Счет в матче открыл нападающий хозяев Семен Терехов. Форвард удачно сориентировался у чужого пятачка и отправил шайбу в ближний угол ворот. Точный бросок стал для него уже пятым в текущем сезоне.

Гости смогли восстановить равновесие под занавес второго периода. Защитник «Торпедо» Антон Сизов нанес бросок от синей линии, и шайба, срикошетив от защитника казанцев Митчелла Миллера, оказалась в сетке.

В овертайме командам не удалось выявить сильнейшего, а в буллитной серии удача сопутствовала нижегородцам.

Основной голкипер Тимур Билялов пропустил встречу. Его место в воротах занял Максим Арефьев, который провел на льду весь матч и отразил 34 броска, однако в серии буллитов он не парировал ни одного удара.

«Ак Барс» находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 20 очков после 18 проведенных матчей.

Следующую игру казанцы проведут на выезде: 23 октября они встретятся с челябинским «Трактором».

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

#ХК Ак барс
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