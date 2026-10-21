«Ак Барс» уступил «Торпедо» в серии буллитов

Фото: ak-bars.ru

В рамках регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на домашнем льду уступил нижегородскому «Торпедо» в серии послематчевых бросков (1:2 Б).

Счет в матче открыл нападающий хозяев Семен Терехов. Форвард удачно сориентировался у чужого пятачка и отправил шайбу в ближний угол ворот. Точный бросок стал для него уже пятым в текущем сезоне.



Гости смогли восстановить равновесие под занавес второго периода. Защитник «Торпедо» Антон Сизов нанес бросок от синей линии, и шайба, срикошетив от защитника казанцев Митчелла Миллера, оказалась в сетке.



В овертайме командам не удалось выявить сильнейшего, а в буллитной серии удача сопутствовала нижегородцам.



Основной голкипер Тимур Билялов пропустил встречу. Его место в воротах занял Максим Арефьев, который провел на льду весь матч и отразил 34 броска, однако в серии буллитов он не парировал ни одного удара.



«Ак Барс» находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 20 очков после 18 проведенных матчей.



Следующую игру казанцы проведут на выезде: 23 октября они встретятся с челябинским «Трактором».

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.