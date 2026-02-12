news_header_top
12 февраля 2026 21:21

«Ак Барс» обыграл «Торпедо» в Казани в овертайме

Фото: ak-bars.ru

В рамках домашнего матча регулярного чемпионата «Ак Барс» обыграл «Торпедо» со счетом 4:3 в добавленное время.

В основное время матча команды сыграли вничью. За 12 секунд до окончания третьего периода хозяева сравняли счет (3:3).

Голами в этом матче в составе татарстанцев отметились Алексей Пустозеров, Григорий Денисенко, Александр Хмелевский и Митчелл Миллер. У нижегородцев отличились: Богдан Конюшков, Максим Летунов и Егор Соколов.

По итогам 53 матчей «Ак Барс» находится на третьем месте с 75 очками в турнирной таблице КХЛ на «Востоке».

«Торпедо» с 69 очками на четвертой строчке на «Западе».

