«Ак Барс» уступил «Спартаку» с минимальным счетом (1:0) в Москве

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» уступил «Спартаку» в рамках третьей встречи на выезде с минимальным счетом (1:0) и прервал двухматчевую победную серию. Единственной шайбой в этой встрече отметился нападающий красно-белых Иван Морозов.

По итогам 31 встречи татарстанская команда по-прежнему находится на втором месте с 40 очками на «Востоке» турнирной таблицы КХЛ. «Спартак» поднялся на шестую строчку на «Западе» с 33 очками, обойдя «Шанхайских Драконов». Это третий матч подряд сыгранный красно-белыми на ноль.

Отметим, эта игра стаал дебютной для 22-летнего голкипера казанцев Максима Арефьева. После матча наставник татарстанцев Анвар Гатиятулин оценил дебют молодого вратаря.

«Первый матч, возможно у него присутствовало волнение, но сыграл уверенно», – сказал Гатиятулин во время флеш-интервью.

Ближайшую встречу «Ак Барс» проведет дома против питерского СКА на стадионе «Татнефть Арена» 28 ноября. Начало матча в 19:30 мск.