«Ак Барс» уступил «Сочи» и потерпел четвертное поражение подряд

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» уступил ХК «Сочи» на своем льду со счётом 2:3. Это поражение стало уже четвертным в домашней серии для казанцев.

Команды начали матч с быстрых удалений – по две минуты за задержку клюшкой поочерёдно получили Григорий Денисенко и Денис Венгрыжановский. Ни в формате «4 на 4», ни в большинстве «Ак Барс» счёт не открыл. На шестой минуте «леопарды» разогнали атаку из своей зоны: Егор Петухов протащил шайбу до правого круга вбрасывания и сделал оставление Тимуру Хафизову. Форвард в касание поразил ближний угол — 0:1.

За полторы минуты до первого перерыва гости удвоили преимущество. Артур Гиздатуллин в левом круге вбрасывания дождался передачи Джесси Грэма и завершил комбинацию — 0:2.

На 39-й минуте «Ак Барс» отквитал одну шайбу: Семён Терехов в касание замкнул пас Григория Денисенко, поймав вратаря на перемещении — 1:2.

В концовке второго периода пятиминутный штраф за колющий удар схлопотал Кирилл Семёнов. Несгораемое большинство гости реализовали за 19 секунд до его исхода – Денис Венгрыжановский подкараулил отскок на пятаке.

В третьем периоде «Ак Барс» сумел сократить отставание, однако большего добиться не смог. Итоговый счёт — 2:3 в пользу «Сочи».

«Ак Барс» – ХК «Сочи» – 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

0:1 Хафизов (Петухов, Солянников, 05:27)

0:2 Гиздатуллин (Грэм, Петухов, 18:21)

1:2 Терехов Сем. (Денисенко, Зернов, 38:33)

1:3 Венгрыжановский (Гусев, Слепец, 44:41, 5х4)

2:3 Стась (53:13, 5х4)