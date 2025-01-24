«Ак Барс» уступил «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Ак Барс» проиграл «Сибири» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для казанцев это поражение сибирякам стало уже седьмым подряд на домашнем льду.

Единственную шайбу в игре забросил легионер гостей – Тейлор Бек. Мартынов с правого борта ввыполнил передачу на напдающего «Сибири», после чего Беку удалось расстрелять ворота Тимура Билялова – 0:1.

Следующий матч «Ак Барс» проведет против «Салавата Юлаева» 27 января. У «Сибири» ближайшая встреча запланирована против «Барыса» на выезде 26 января.