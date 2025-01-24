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На главную ТИ-Спорт 24 января 2025 21:36

«Ак Барс» уступил «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Ак Барс» проиграл «Сибири» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для казанцев это поражение сибирякам стало уже седьмым подряд на домашнем льду.

Единственную шайбу в игре забросил легионер гостей – Тейлор Бек. Мартынов с правого борта ввыполнил передачу на напдающего «Сибири», после чего Беку удалось расстрелять ворота Тимура Билялова – 0:1.

Следующий матч «Ак Барс» проведет против «Салавата Юлаева» 27 января. У «Сибири» ближайшая встреча запланирована против «Барыса» на выезде 26 января.

#ХК Ак барс #хк сибирь #кхл
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