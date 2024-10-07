«Ак Барс» уступил «Сибири» в матче чемпионата КХЛ

«Ак Барс» проиграл «Сибири» (3:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для казанцев это поражение стало вторым подряд.

В первом периоде команда Анвара Гатиятулина вышла вперед уже на первой минуте. Дмитрий Яшкин с правого края сделал передачу на Александра Барабанова, который протолкнул шайбу между щитков Дениса Костина – 1:0.

Упрочить преимущество «Ак Барс» сумел двумя минутами спустя. Вновь отличился Александр Барабанов, сыгравший расторопнее всех на пятаке соперника – 2:0.

Отыграла одну шайбу «Сибирь» на 14-ой минуте матча. Владимир Бутузов с левого края прошил Тимура Билялова мощным щелчком – 2:1.

Минутами спустя «сибиряки» уже сравняли счет усилиями Георгия Белоусова – 2:2.

Под занавес первого периода команда Вадима Епанчинцева еще дважды огорчила казанцев.

Сначала Валентин Пьянов с синей линии смачно зарядил под перекладину Тимуру Билялову – 2:3.

А потом Алексей Яковлев увеличил перевес гостей – 2:4. Отметим, что после третьей шайбы Тимур Билялов был заменен на Амира Мифтахова.

Во втором периоде «сибиряки» довели счет до разгромного с помощью гола Егора Мартынова. Защитник гостей отличился в большинстве – 2:5.

Окончательный счет в третьем периоде установил нападающий Никита Коротков – 2:6.

«Ак Барс» – «Сибирь» – 3:6 (2:4; 0:1; 1:1)

1:0 – Барабанов

2:0 – Барабанов (Петан, Яшкин)

2:1 – Бутузов (Белоусов, Мерфи)

2:2 – Белоусов (Карпов)

2:3 – Пьянов (Бутузов)

2:4 – Яковлев (Мерфи, Коротков)

2:5 – Мартынов (Карпов, Кара)

3:6 – Кошелев (Семенов, Петан)