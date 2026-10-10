«Ак Барс» уступил «Северстали» в матче чемпионата КХЛ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский «Ак Барс» проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

На 16-й минуте первого периода нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов открыл счет. На 19-й минуте второго периода форвард «Северстали» Данил Веряев сравнял результат.

В начале третьего периода нападающий череповецкой команды Иван Подшивалов вывел гостей вперед, а на 5-й минуте Томас Грегуар увеличил преимущество «Северстали». На 8-й минуте третьего периода Илья Иванцов забросил четвертую шайбу череповчан и установил окончательный счет.