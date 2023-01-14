«Ак Барс» уступил сборной ОАЭ в матче турнира исламских стран по хоккею

В матче открытия международного хоккейного турнира исламских стран «Ак Барс» проиграл команде ОАЭ со счетом 3:6.

Костяк арабской команды составляли отнюдь не уроженцы пустынных эмиратов, а выходцы с беспредельных краев хоккейной России, выступающие ныне в чемпионате ОАЭ. Достаточно вспомнить, что команда системы «Ак Барса», выигравшая в декабре Кубок президент ОАЭ в Дубае, единственное поражение поражение потерпела как раз от одной из местных команд. И сегодня гости во всех отношениях были сильнее хозяев-любителей, выступающих за «Ак Барс».

Достаточно назвать авторов двух первых голов арабской команды — Дмитрий Лихачев и Артем Клавдиев. Словом, первый период хозяева проиграли со счетом 1:2. Вторая двадцатиминутка стала холодным душем для казанцев, пропустивших четыре безответные шайбы. И лишь в заключительном периоде хозяевам удалось сохранить лицо, сократив разрыв в счете в большинстве – 2:6, а затем отличившись в равных составах. Итоговый счет 3:6.

Результаты остальных завершившихся матчей:



Татарстан – Туркменистан 7:2

Алжир-Марокко-Ливан – Саудовская Аравия 3:11

Узбекистан – Бахрейн 17:0

Татарстан – Бахрейн 11:1 (женщины)

Напомним, первый в истории хокейный исламский турнир продлится до 17 января. Ранее «ТИ-Спорт» опубликовал материал, в котором рассказал все о новом исламском хоккейном турнире в Казани.